Η εμφάνιση του Γιάνναρου κόντρα στους Σίξερς (vid)

Η αλήθεια είναι πως αν τα προηγούμενα χρόνια κάποιος Έλληνας μπασκετμπολίστας έβαζε σε αγώνα ΝΒΑ 17 πόντους μαζεύοντας και 12 ριμπάουντ, θα κάναμε πάρτι. Τώρα που το κάνει ο Αντετοκούνμπο σκεφτόμαστε πως σήμερα αυτός ο παικταράς δεν πήγε καλά. Βέβαια ο ίδιος έχει ανεβάσει όσο ψηλά δεν πάει τον πήχη, αλλά από την άλλη δικαιούται και αυτός μια μέρα καλά, αλλά πιο κάτω από τα στάνταρ του, όπως αυτή κόντρα στους Σίξερς. Και πάλι πάντως ο Γιάνναρος προσέφερε πλούσιο θέαμα και πως να μην το κάνει άλλωστε, όταν μιλάμε για παίκτη πλέον επιπέδου All Star Game.

75 seconds of the best plays from Giannis as he finished with 17 points, 12 rebounds, 5 dimes and 4 steals tonight!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/H5XOCzMmUH

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 26, 2017