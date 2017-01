Ντίξον: «Φυσικά και μπορούμε να κατακτήσουμε το Champions League»

Ήρθε το περασμένο καλοκαίρι για να φορέσει τα «κιτρινόμαυρα» προερχόμενος από «καυτές» εμφανίσεις με την εθνική Γεωργίας. Δέθηκε με το... καλημέρα με τον κόσμο που λάτρεψε από το πρώτο παιχνίδι και δείχνει πως αρχίζει και «χτίζεται» μία ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στον Μάικλ Ντίξον και την ΑΕΚ.

Ο 26χρονος γκαρντ είναι ο πρώτος Αμερικανός που ανανεώνει το συμβόλαιό του με την «Ένωση» μετά την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία κι ο ίδιος μίλησε στο gazzetta.gr για τη νέα συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πρώτα όμως έχει στο μυαλό του την ομάδα κι έτσι αναφέρθηκε αρχικά στην ευρωπαϊκή πορεία της «Βασίλισσας» μία μέρα πριν μάθει τον αντίπαλό της στα προκριματικά playoffs.

Η φάση των ομίλων στο Champions League ολοκληρώθηκε. Τι πρόσημο θα έβαζες στην παρουσία σας στο πέμπτο γκρουπ;

«Πιστεύω ότι τα πήγαμε εξαιρετικά. Ήμασταν στον πιο δύσκολο όμιλο στο Champions League! Mε δύο πρώην ομάδες EuroLeague (σ.σ. Σάσαρι, Ζιελόνα Γκόρα). Ήταν δύσκολα όταν παίξαμε στην Τουρκία απέναντι στην Μπεσίκτας που παίζει σε μία από τις καλύτερες λίγκες της Τουρκίας. Ήταν ο πιο δύσκολος όμιλος και καταφέραμε και βγήκαμε δεύτεροι και περάσαμε με πλεονέκτημα έδρας. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι καλύτερο.

Συνεχίζεται λοιπόν στη διοργάνωση, περιμένετε την κλήρωση για να μάθετε τον αντίπαλό σας στα playoffs. Τι να περιμένουμε για τη συνέχεια, έχεις δηλώσει άλλωστε πως μπορείτε να κατακτήσετε το τρόπαιο!

«Nαι, φυσικά πιστεύω πως μπορούμε. Βέβαια, από την άλλη υπάρχουν πολλές καλές ομάδες στη διοργάνωση. Πρέπει να κοιτάς ένα παιχνίδι την φορά. Δεν μπορείς ν' ανησυχείς για το Final Four και το τρόπαιο από τώρα. Όσο θα κοιτάμε ένα παιχνίδι την φορά και συγκεντρωνόμαστε στον αντίπαλό μας και θα τα πηγαίνουμε καλά».

Η ομάδα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, τώρα θα μείνει κι ο Μιλόσεβιτς εκτός για 20 μέρες. Πόσο σημαντικές είναι οι προσθήκες των ΜακΓκραθ και Ελόνου;

«Είναι κι οι δύο πολύ σημαντικοί παίκτες. Ο Ντόνι είναι ένας έξτρα χειριστής της μπάλας για την ομάδα, ο Ελόνου προστατεύει το καλάθι. Πιστεύω πως κάλυψαν και οι δύο κενά που είχαμε. Είμαι χαρούμενος που είναι εδώ κι οι δύο κάνουν εξαιρετική δουλειά και θα μας βοηθήσουν».

«Να είμαι ένας από τους ηγέτες της ΑΕΚ»

Απέναντι στη Ζιελόνα Γκόρα ήσουν... καυτός με 6/9 τρίποντα! Νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τώρα που υπέγραψες το νέο σου συμβόλαιο;

«Σίγουρα είμαι χαρούμενος γι' αυτό κι απλά συγκεντρώνομαι στο να βοηθάω την ομάδα αυτή την χρονιά και στους στόχους που έχουμε βάλει. Το έχω ξαναπεί μου αρέσει εδώ και οι φίλαθλοι είναι απίστευτοι και περιμένω να έρθει κι ακόμα περισσότερος κόσμος στο γήπεδο».

Νιώθεις πως είσαι έτοιμος ν' αναλάβεις ηγετικό ρόλο;

«Αγαπώ τους πάντες σε αυτή την ομάδα, όλοι είναι εξαιρετικοί μέσα κι έξω από το παρκέ. Είμαι απλά χαρούμενος που μπορώ να έχω... φωνή και να είμαι ένας από τους ηγέτες της ομάδας».

Have a game, @M1keD1xonJR! The guard was on , scoring 21 PTS to lead @aekbcgr over @basket_zg #BasketballCL

https://t.co/gfjatdKym6 pic.twitter.com/pLXbAznSTJ

— #BasketballCL (@BasketballCL) January 25, 2017