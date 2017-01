Οι Μαδριλένοι παρατάχθηκαν κόντρα στην Μπάμπεργκ χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς και πανηγύρισαν την εκτός έδρας νίκη χάρη στο winning shot του Σέρχιο Γιουλ ενώ νωρίτερα ο Νίκος Ζήσης είχε 4/4 βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα! Οι Γερμανοί είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων ωστόσο ηττήθηκαν στα... σημεία από τη Ρεάλ που σούταρε με 61.4% στα δίποντα (27/44) και πλέον ισοβαθμεί με την ΤΣΣΚΑ στην κορυφή της κατάταξης.

Ο αγώνας

Οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο υπέρ τους 21-25 με το τρίποντο του Ρούντι Φερνάντεθ ενώ ο Ντάνιελ Τάις έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στην Μπάμπεργκ, κάνοντας το 36-34 στα 5:52 για το φινάλε του ημιχρόνου. Παρ' όλα αυτά, η Ρεάλ πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 47-51, άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων κι έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 69-70. Τα πάντα κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα, εκεί όπου ο Ζήσης ισοφάρισε αρχικά σε 87-87 στα 17", ο Γιουλ έκανε το 87-89 από τη γραμμή των βολών και ο Ζήσης ισοφάρισε σε 89-89 έπειτα από το φάουλ του Ισπανού γκαρντ. Παρ' όλα αυτά, ο Γιουλ σκόραρε με δύσκολη προσπάθεια για το τελικό 89-91 αφού το τρίποντο του Στρέλνιεκς πίσω από το κέντρο δεν βρήκε στόχο.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Διότι, πολύ απλά, είχε Γιουλ! Ο Ισπανός γκαρντ πήρε την κατάσταση στα χέρια του, τελείωσε το ματς με 26 πόντους και σκόραρε το νικητήριο σουτ που χάρισε το διπλό στους Μαδριλένους.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Γιουλ ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της Ρεάλ στην Brose Arena. Πέτυχε 26 πόντους με 6/7 βολές, 7/11 δίποντα και 2/8 τρίποντα, ενώ είχε ακόμα 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ στα 27:25 που αγωνίστηκε. Από κοντά και ο Κάρολ, με 24 πόντους.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Γιόνας Ματσιούλις είχε 0/1 δίποντο και 0/1 τρίποντο σε 12:09.

ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Γκουστάβο Αγιόν πρόσθεσε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ για τους νικητές.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Μπάμπεργκ το ότι έχασε ακόμα ένα παιχνίδι στα... σημεία, η Ρεάλ τίποτα.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Μα φυσικά το νικητήριο σουτ του Γιουλ

.@23Llull wins it for @RMBaloncesto with a floater off the glass#7DAYSMagicMoment #BRORMB pic.twitter.com/fJv1i6xiqv

— EuroLeague (@EuroLeague) 25 Ιανουαρίου 2017