Τιμήθηκε ο Κάρι από το λύκειο που ξεκίνησε την καριέρα του! (vid)

Το λύκειο «Davidson» με το οποίο έγραψε τα πρώτα κεφάλαια της ιστορίας του ο Στεφ Κάρι αποφάσισε να τον τιμήσει και να αποσύρει την φανέλα του.

Το όνομα του δόθηκε σε αίθουσα του σχολείο τιμώντας τον παίκτη που αποτελεί ακόμα τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών.

Βέβαια η φανέλα του, ενώ έχει παρθεί η απόφαση να αποσυρθεί, δεν θα αποσυρθεί άμεσα και αυτό θα ισχύει μέχρι ο «άσος» των Ουόριορς να αποφοιτήσει και να πάρει το πτυχίο του αφού τα παράτησε για να μπει στο ντραφτ του ΝΒΑ.

Το περίεργο στην υπόθεση είναι ότι τελικά αποσύρθηκε η φανέλα με το νούμερο 20 που φορούσε ο Κάρι ενώ το όνομα που δόθηκε στην αίθουσα είναι «Section30» από την σημερινή του εμφάνιση.

Αφορμή για να γίνει όλο αυτό είναι η επιστροφή του Κάρι στο Σάρλοτ για το παιχνίδι των Ουόριορς κόντρα στους Χόρνετς.

Special day for @StephenCurry30 - jersey retired by @charchristiannc & student section at @DavidsonCollege​ named in his honor. #Section30 pic.twitter.com/bLM4GhuZ1X

— GoldenStateWarriors (@warriors) January 25, 2017