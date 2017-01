Οι φανέλες που... άναψαν φωτιές στο ντοκιμαντέρ του Σπανούλη! (pic)

Μέσα από σχετικό «τιτίβισμα» στο twitter, η διοργανώτρια αρχή εξήγησε ότι «κάτι εξαιρετικό ετοιμάζεται με τον Βασίλη Σπανούλη» κάνοντας την... προαναγγελία του ντοκιμαντέρ.

Αναμένεται να κυκλοφορήσει τις επόμενες εβδομάδες, ενώ κάτι ανάλογο είχε συμβεί στο παρελθόν με τους Γιασικεβίτσιους, Διαμαντίδη και Ομπράντοβιτς.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι στη σχετική φωτογραφία που παρουσιάστηκε στα social media δεν φαίνεται η φανέλα του Παναθηναϊκού (και του Γ.Σ. Λάρισας) σε αντίθεση με αυτές των Ρόκετς, του Αμαρουσίου και της Εθνική Ελλάδας, γεγονός που έδωσε τροφή για συζητήσεις. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι από το σπίτι του 34άχρονου αρχηγού του Ολυμπιακού απουσιάζει η φανέλα του «τριφυλλιού» και της πρώτης ομάδας του.

Παίξε νόμιμα στην Sportingbet με επιστροφή στοιχήματος, αν ο Σπανούλης αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στο Μιλάνο - Ολυμπιακός.

Working on something really special with Vassilis spanoulis..

..COMING SOON.. pic.twitter.com/rpLVWP5IMv

— EuroLeague (@EuroLeague) 25 Ιανουαρίου 2017