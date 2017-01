«Άγρια» μανούρα στον πάγκο των Σέλτικς! (pic & vid)

Οι Σέλτικς έχασαν από τους Ουίζαρντς αλλά τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για εκείνους με το ξέσπασμα του Μάρκους Σμαρτ στον πάγκο.

Ο παίκτης αποσύρθηκε στον πάγκο και ο assistant coach προσπάθησε να του μιλήσει.

Ο παίκτης έγινε έξαλλος κάνοντας με την σειρά του και τους προπονητές του, που χρειάστηκε να τους πάρουν από εκεί για να μην πάρει μεγαλύτερη έκταση το θέμα.

Ο προπονητής της ομάδας, Μπραντ Στίβενς, το σχολίασε με μόνο μια ατάκα, «ήθελε πάρα πολύ να ξαναμπεί στο παρκέ».

Ο ίδιος ο παίκτης μετά το τέλος του αγώνα και με το περιστατικό να έχει πάρει μεγάλη έκταση απολογήθηκε μέσω twitter:

«Στους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και όλη την ομάδα, θέλω να απολογηθώ για τις πράξεις μου σήμερα.

Λόγω του ότι σιχαίνομαι να χάνω, οι πράξεις μου ήταν παιδαριώδης και αντιεπαγγελματικές και ποτέ κάτω από καμία περίσταση δεν έχω το δικαίωμα να φέρομαι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό τον λόγο απολογούμαι.

Είμαι πρότυπο για τα παιδιά και παίκτης του προπονητή. Λυπάμαι».

To my teammates and coaches... pic.twitter.com/6HtN3FWb8Y

— marcus smart (@smart_MS3) January 25, 2017