Tζέιμς: «Μπαίνει σε... φόρμα Λαμποράλ ο Μπουρούσης»

Την περασμένη σεζόν... ψάχναμε στα λεξικά ένα επίθετο που δεν είχαμε χρησιμοποιήσει για τις «τρελές» back to back εμφανίσεις του Γιάννη Μπουρούση στη Βιτόρια. Λίγους μήνες αργότερα ο ψηλός του Παναθηναϊκού δεν πήρε «ανάσα» απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Έπειτα από τη μεγάλη εμφάνισή του στην έδρα του Προμηθέα, δεν βγήκε λεπτό από το παρκέ στο δεύτερο ημίχρονο κι έκανε τα πάντα σε άμυνα κι επίθεση.

Ο Μάικ Τζέιμς που έζησε από κοντά τα... όργια που διέπραξε με την φανέλα της Κάχα Λαμποράλ τόνισε στο gazzetta.gr πως ο Καρδιτσιώτης σέντερ βρήκε την αυτοπεποίθηση που έψαχνε και πως αρχίζει να μπαίνει στη «διαολεμένη» φόρμα της περασμένης σεζόν.

Πιστεύεις ότι έχεις αρχίσει να βλέπεις τον Γιάννη Μπουρούση να παίζει όπως την περασμένη σεζόν στην Μπασκόνια;

«Ναι, είναι καλός και σε καλύτερη φόρμα αυτή την περίοδο. Βρίσκει ξανά την αυτοπεποίθησή του. Αυτό άλλωστε είναι το σημαντικότερο όταν παίζεις μπάσκετ. Όταν βρίσκεις την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Είμαι χαρούμενος γι' αυτόν!

Μάλιστα, έπαιξε καλά δύο σερί παιχνίδια και συνήθως όταν παίζει καλά σε δύο σερί παιχνίδια είναι πολύ καλός και στο επόμενο. Θα γίνεται καλύτερος και καλύτερος και μπαίνει στην φόρμα που είχε την περασμένη σεζόν».

Δεν χρειάζεσαι να... σκέφτεσαι δηλαδή όταν είσαι στο παρκέ;

«Ναι, έτσι είναι. Όταν βρίσκεις την αυτοπεποίθησή σου παίζεις... φυσικά. Δεν σκέφτεσαι δεύτερη φορά αυτά που θέλεις να κάνεις στο παρκέ. Το να βρίσκεις την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου σε βοηθάει».

.@paobcgr's big man @Bourou30 on defense as K.C. Rivers ends with the on the other side!#7DAYSMagicMoment #PAOFCB pic.twitter.com/s3J4tUBrAY

— EuroLeague (@EuroLeague) January 24, 2017