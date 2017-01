Το ντεμπούτο του 24χρονου φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε δεν ήρθε απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά μία αγωνιστική αργότερα στο Καζάν.

Ο Μπένετ πέρασε στο παρκέ στις αρχές της δεύτερης περιόδου και έκλεψε για να δώσει την ασίστ στον Τζέιμς Νάναλι που κάρφωσε στον αιφνιδιασμό (11-26 στο 12').

Anthony Bennett makes his Euroleague debut in Tatarstan, Russia. Immediately makes a steal and creates a fast break. Productive guy! pic.twitter.com/vDES5sRO3K

— Alexander Chernykh (@chernykh) January 24, 2017