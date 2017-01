Η Φενέρμπαχτσε πήγε με... φόρα από τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Καζάν. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Γιαν Βέσελι να φτάνει από νωρίς τους 11 πόντους ανέβασε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων (20-30 στο 14'). Οι γηπεδούχοι όμως δεν ήταν αδιάφοροι. Με οδηγό τον Άρτσιομ Παρακχούσκι έτρεξαν επιμέρους σκορ 14-2 (34-32 στο 16') και πέρασαν ακόμα και μπροστά στο σκορ και το παιχνίδι συνέχισε με τις δύο ομάδες να είναι σε απόσταση αναπνοής.

Ο Πέρο Άντιτς ευστόχησε δύο διαδοχικές φορές σε έξω από τα 6,75μ. (66-76 στο 33') κι έδωσε... ανάσα στην τουρκική ομάδα. Οι Ρώσοι έβρισκαν λύσεις, ωστόσο ακόμα κι όταν μείωσαν με προσωπικό σερί του Κότι Κλαρκ στο -3 (76-79 στο 37') ήρθε το τρίποντο του Λουίτζι Ντατόμε (18π.) και δεν κατάφεραν να πλησιάσουν περισσότερο.

Ο Παρακχούσκι έκανε μεγάλη εμφάνιση με 21 πόντους κι 9 ριμπάουντ, ενώ για τους νικητές ο Άντονι Μπένετ έκανε ντεμπούτο, ο Κώστας Σλούκας που είχε 7 πόντους στην τρίτη περίοδο μέτρησε 12 πόντους κι 6 ασίστ, ενώ κορυφαίος ήταν ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Φενέρμπαχτσε μπορεί να δυσκολεύτηκε στην έδρα της Ούνικς Καζάν, αλλά κάθε φορά που οι Ρώσοι πλησίαζαν απειλητικά είχε τις λύσεις. Με το παιχνίδι αν είναι κοντά στο σκορ οι γηπεδούχοι έχασαν κρίσιμες επιθέσεις κι οι Τούρκοι ήταν εύστοχοι από τη γραμμή των βολών.

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς σημείωσε την καλύτερη εμφάνισή του στην φετινή EuroLeague! Ο γκαρντ της Φενέρ μέτρησε σε 30:35 16 πόντους με 4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, μοίρασε 7 ασίστ και μάζεψε 5 ριμπάουντ.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Εβγένι Βορόνοφ χρησιμοποιήθηκε για 7:00 και έκανε 2 λάθη.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Όταν ο Ορλάντο Τζόνσον μείωσε στο -4 (78-82 στο 38') με απίστευτο κάρφωμα κι ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς πήγε στη γραμμή των βολών.Ο Λάνγκφορντ όμως μείωσε ξανά με τρίποντο έπειτα από δύο άστοχες προσπάθειες των γηπεδούχων κι ο Ορλάντο Τζόνσον αστόχησε στο καλάθι που θα έφερνε τη διαφορά στο -1 (81-84 στο -47''). Ο Σλούκας δέχτηκε ένα μεγαλοπρεπέστατο στον από τον Τζόνσον, αλλά ο Κλαρκ έστειλε τον Ντουβερίογλου στη γραμμή των βολών για το τελικό 81-86.

ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το εκρηκτικό κάρφωμα του Ορλάντο Τζόνσον (78-82) που σημείωσε την καλύτερή του εμφάνιση στη διοργάνωση με 16 πόντους και η τάπα του στον Σλούκα.

.@OrlandoVJohnson with an emphatic trow-down slam to reach his career high with 16 points!#7DAYSMagicMoment #UNKFNB pic.twitter.com/49JHZCaFMk

— EuroLeague (@EuroLeague) January 24, 2017