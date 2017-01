Συγκεκριμένα το 22ο triple double της φετινής σεζόν είναι το 59ο της καριέρας του!

Όσα ακριβώς είχε ο Λάρι Μπερντ σε όλη την καριέρα του!

Επόμενος στόχος του Ράσελ Ουέστμπρουκ είναι τα 78 του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν...

Λέτε να το καταφέρει φέτος;

With tonight's triple-double (38p, 10r & 10a), @russwest44 ties Larry Bird for 5th on the all-time list! pic.twitter.com/D61GSIBcpJ

— NBA (@NBA) 24 Ιανουαρίου 2017