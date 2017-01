Αν και έκανε επίδειξη υψηλή τεχνικής με τις «σταυρωτές» του, μόλις έφτασε κοντά στο καλάθι της Νέας Ορλεάνης και επιχείρησε το layup, είδε τον φόργουορντ των Πέλικανς να τον φιλοδωρεί με μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα και να στέλνει τη μπάλα στην εξέδρα!

Have this dance with Uncle Drew pic.twitter.com/z1QTwUWwLR

— Bleacher Report (@BleacherReport) 24 Ιανουαρίου 2017