Με 31 πόντους ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς σε μια σπουδαία νίκη επί τω Ρόκτς του Χάρντεν.

Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του «Greek Freak»:

The best from @Giannis_An34​ as he dropped 31 points, 7 boards, 3 dimes and 4 blocks against the Rockets​ in the Bucks win!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/fEc4LUwSDw

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 24, 2017