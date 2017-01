«Εκδίκηση» για Παναθηναϊκό, εύκολο έργο ο Ολυμπιακός (pics)

Η... διαβολοβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη αρχίζει σήμερα (24/01), μιας και υπάρχει ξανά διπλή αγωνιστική στην Euroleague, και η αδρεναλίνη αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο!

Ο Παναθηναϊκός και ο Τσάβι Πασκουάλ θα υποδεχθούν απόψε (24/01, 20:45) την... πολυαγαπημένη Μπαρτσελόνα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο «Νίκος Γκάλης».

Οι «πράσινοι», με... όπλο τους τον Ισπανό τεχνικό και τους οπαδούς, θα γυρέψουν για... εκδίκηση στο «σπίτι» τους, μετά την πανωλεθρία που υπέστησαν στη Βαρκελώνη (72-57) την 10η αγωνιστική. Τα προβλήματα, όμως, δεν λείπουν, αφού η συμμετοχή του Κρις Σίνγκλετον θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή, καθώς ο Αμερικανός ταλαιπωρείται από θλάση. Ωστόσο, ο Αντώνης Φώτσης αναμένεται να παίξει κανονικά, αφού ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση.

Όσον αφορά τους «μπλαουγκράνα», ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του και τον Στράτο Περπέρογλου.

Από την άλλη, στην αναμέτρηση που θα «κλείσει» την 19η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει μέχρι την Ιταλία, και αναμένεται να έχει εύκολο έργο, καθώς θα αντιμετωπίσει αύριο (25/01, 21:45) την ουραγό της βαθμολογίας Αρμάνι Μιλάνο.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να έχουν την ψυχολογία στα ύψη, αφού μετρούν τέσσερις σερί νίκες - και 8 στα τελευταία 9 παιχνίδια - ωστόσο δεν πρέπει να ξεγελαστούν από την βαθμολογική θέση των πρωταθλητών της γειτονικής χώρας.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος μπορεί να χαμογελά, αφού οι Πάτρικ Γιανγκ και Κώστας Παπανικολάου επέστρεψαν και έβγαλαν κανονικά την προπόνηση, ενώ μόνο ο Γιάννης Αθηναίου είναι ακόμα εκτός με ίωση.

Το gazzetta.gr σας παρουσιάζει τα στοιχεία των αναμετρήσεων της 19ης αγωνιστικής που ξεχωρίζουν!

Ούνικς Καζάν-Φενέρμπαχτσε (24/01, 18:00, 3-2)

Η Ούνικς επικράτησε της Φενέρ με 81-73 στην Τουρκία την 5η αγωνιστική, με 28 πόντους του Κιθ Λάνγκφορντ, ο οποίος έκανε και ρεκόρ καριέρας στα ριμπάουντ (10), και ο Παραχούσκι μέτρησε 20 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Ο Καϊμακόγλου έπαιξε υπό τις οδηγίες του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό για δύο σεζόν (2010-2012) και το 2011 κατέκτησε την Euroleague.

Ο Λάνγκφορντ είναι ο πρώτος σκόρερ της φετινής διοργάνωσης με 23.5 πόντους ανά αγώνα κι είναι πρώτος στο σύστημα αξιολόγησης με 24.7 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Παραχούσκι είναι τρίτος στις τάπες με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Ντατόμε έχει 26 σερί εύστοχες βολές.

Ο Γιούντο είναι πρώτος στα κοψίματα φέτος με 2.1 ανά αγώνα, τέταρτος στα ριμπάουντ με 7.5 και τρίτος στο ranking με 20.1 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Γαλατάσαραϊ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/01, 19:00, 0-5)

Την 3η αγωνιστική, η Μακάμπι επικράτησε της Γαλατά με 98-92, με 23 πόντους του Ουίμς και 17 του Σμιθ.

Ο Τάιους έπαιξε στην Μακάμπι από το 2013 ως το 2015. Το 2014 πανηγύρισε την κατάκτηση της Euroleague με την ομάδα του Τελ Αβίβ.

Ο Τάιους επίσης είναι δεύτερος σε τάπες με 1.6 ανά αγώνα και θέλει ακόμα 2 για να μπει στο TOP 10 (έχει 128).

Ο Ντέι έχει 25 σερί εύστοχες βολές.

Ο Γκάουντλοκ είναι πέμπτος σκόρερ στη διοργάνωση, με 16.4 πόντους ανά αγώνα.

Ζαλγκίρις Κάουνας-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (24/01, 20:00, 1-18)

Η Ζαλγκίρις έχει να νικήσει την ΤΣΣΚΑ από το 2000, με τη ρώσικη ομάδα να έχει υπέρ της ρεκόρ 17-0.

Την 8η αγωνιστική, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη νίκησε αυτή του Κάουνας με 95-86, με τον Τεόντοσιτς να έχει 25 πόντους και τον Τζάκσον 19. Ο Γιανκούνας έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους (30).

Ο Μίλος και ο Σεϊμπούτις ήταν συμπαίκτες στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2007-08.

Ο Γιανκούνας είναι 13ος σκόρερ στη διοργάνωση με 2.307 πόντους.

Ο Γιαβτόκας είναι έβδομος στις τάπες με 144. Στην έκτη θέση είναι ο Χάινς με 147.

Ο Ντε Κολό είναι δεύτερος σκόρερ με 19.9 πόντους ανά αγώνα και δεύτερος στο ranking με 22.2 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Τεόντοσιτς είναι τρίτος πασέρ με 1.043 ασίστ στη διοργάνωση. Ο Σπανούλης είναι δεύτερος με 1.062.

Ο Σέρβος γκαρντ στο φετινό θεσμό είναι πρώτος σε ασίστ με 7.6 ανά αγώνα, και τέταρτος σκόρερ με 16.9 πόντους (συνολικά έχει 2.593 πόντους-4ος). Στο σύστημα αξιολόγησης είναι πέμπτος με 17.8 βαθμούς.

Ο Χριάπα έχει 153 κοψίματα στη διοργάνωση κι είναι στην πέμπτη θέση. Επίσης, με 1 κλέψιμο ακόμη (223) φτάνει τον Γκαρμπαχόσα (224) στην όγδοη θέση της σχετικής λίστας.

Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα (24/01, 20:45, 13-24)

Η Μπαρτσελόνα νίκησε τον Παναθηναϊκό με 72-57 την 10η αγωνιστική, με τον Τόμιτς να έχει 16 πόντους και τον Βεζένκοφ 12.

Ο Πασκουάλ ήταν προπονητής στην ομάδα της Βαρκελώνης από το 2008 ως το 2016. Κατέκτησε 19 τρόπαια, ανάμεσα σε αυτά και η Euroleague το 2010.

Ο Μποχωρίδης και ο Βεζένκοφ ήταν συμπαίκτες στον Άρη από το 2011 ως το 2014.

Ο Περπέρογλου ήταν στον Παναθηναϊκό την πενταετία 2007-12 και κατέκτησε το ευρωπαϊκό τρόπαιο δύο φορές (2009, 2011).

Ο Σίνγκλετον έχει κάνει ρεκόρ καριέρας σε ριμπάουντ (12) κόντρα στην Μπαρτσελόνα, τον Μάρτιο του 2016, όταν έπαιζε στην Λοκομοτίβ Κουμπάν.

Ο Καλάθης είναι τέταρτος πασέρ στη διοργάνωση με 6.2 ασίστ ανά αγώνα και δεύτερος σε κλεψίματα με 1.9.

Ο Σίνγκλετον είναι τέταρτος σε κοψίματα με 1.2 ανά αγώνα.

Ο Μπουρούσης είναι δεύτερος στα ριμπάουντ (1.529) στο θεσμό, αλλά και στα κοψίματα (186). Ακόμη, είναι ο τρίτος σέντερ με 2.296 πόντους και 226 ασίστ.

Ο Φώτσης είναι όγδοος στα ριμπάουντ με 1.115 και θέλει δύο ακόμα για να φτάσει τον Μπατίστ (1.117).

Ο Καλάθης θέλει 1 ασίστ για να φτάσει τις 400.

Ο Ναβάρο είναι πρώτος σκόρερ στην Euroleague με 3.963 πόντους, πρώτος σε τρίποντα με 590 εύστοχα και τρίτος σε βολές με 813.

Ο Τόμιτς είναι ένατος τα ριμπάουντ με 1.039.

Ο Κόπονεν θέλει 9 πόντους για να φτάσει τους 500.

Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας (24/01, 22:30, 1-4)

Την 5η αγωνιστική, η Μπασκόνια νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα με 70-63 στο Βελιγράδι, με τον Λάρκιν να έχει 16 πόντους, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Ο Μπιέλιτσα έπαιξε στην Μπασκόνια από το 2011 ως το 2013.

Ο Ράντοντσιτς αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα από το 2013 ως το 2015.

Ο Βόιτμαν είναι πέμπτος σε ριμπάουντ με 7.2 ανά αγώνα.

Ο Λάρκιν είναι τέταρτος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα και τρίτος πασέρ με 6.3 ασίστ.

Ο Κούζμιτς είναι τρίτος στα ριμπάουντ με 7.9 ανά αγώνα.

Ο Τζένκινς είναι πρώτος σε κλεψίματα με 2 ανά αγώνα.

Αναντολού Εφές-Νταρουσάφακα (25/01, 20:30, 3-0)

Την 4η αγωνιστική, η Εφές νίκησε την Νταρουσάφακα με 84-79, με τον Τόμας να μετρά 17 πόντους και τον Ερτέλ 15.

Ο Ερτέλ είναι στην 11η θέση των πασέρ στο θεσμό με 710 ασίστ.

Ο Χάνεϊκατ είναι δεύτερος σε ριμπάουντ φέτος με 8 ανά αγώνα.

Ο Ουίλμπεκιν είναι τρίτος σε κλεψίματα με 1.6 ανά αγώνα.

Ο Ουαναμέικερ είναι τέταρτος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Σαβάς θέλει 5 ριμπάουντ για να φτάσει τα 500.

Μπάμπεργκ-Ρεάλ Μαδρίτης (25/01, 21:00, 1-10)

Την 13η αγωνιστική, η Ρεάλ νίκησε την Μπάμπεργκ με 95-72, με τον 17χρονο Ντόντσιτς να έχει 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ο Ζήσης είναι τέταρτος σε συμμετοχές στο θεσμό (271). Επίσης, ο Έλληνας γκαρντ είναι στην 8η θέση των πασέρ μαζί με τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ, με 756 ασίστ. Μπροστά είναι ο Ναβάρο (7ος-784ασ.).

Ο Μέλι είναι πρώτος ριμπάουντερ φέτος με 8.2 ανά αγώνα και τέταρτος στο ranking με 19.4 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Μίλερ έχει τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα φέτος από τον καθένα (43).

Ο Τόμπκινς έχει 37 σερί εύστοχες βολές.

Ο Γιουλ είναι τρίτος σκόρερ στην Euroleague με 17.3 πόντους ανά αγώνα και πέμπτος σε ασίστ με 5.9.

Ο Ρέγιες είναι πέμπτος σκόρερ σε όλη τη διοργάνωση με 2.578 πόντους. Ακόμη, είναι πρώτος σε ριμπάουντ με 1.555.

Ο Ματσιούλις είναι έβδομος σε κλεψίματα με 229. Ο Ναβάρο είναι έκτος με 239.

Αρμάνι Μιλάνο-Ολυμπιακός (25/01, 21:45, 4-11)

Την 3η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός νίκησε την Αρμάνι με 91-81. Σπανούλης και Γκριν είχαν από 16 πόντους έκαστος. 16 πόντους είχε και ο Σίμον για τους Ιταλούς.

Ο Σίμον χρειάζεται να μαζέψει 6 ριμπάουντ ακόμη για να φτάσει τα 300.

Ο Χίκμαν πρέπει να μοιράσει 14 ασίστ για να φτάσει τις 300.

Ο Σπανούλης έχει ευστοχήσει σε 16 σερί βολές. Επίσης, είναι δεύτερος σκόρερ με 3.027 πόντους, δεύτερος σε ασίστ με 1.062 και πρώτος σε βολές με 872.

Ακόμη, ο 34χρονος γκαρντ είναι 7ος σε τρίποντα με 341 εύστοχα. Μπροστά του είναι ο Διαμαντίδης με 372.

Ο αρχηγός των Πειραιωτών φέτος είναι δεύτερος σε ασίστ με 6.5 ανά αγώνα.

Ο Μπιρτς είναι πέμπτος σε κοψίματα με 1.1 ανά αγώνα.

Ο Παπανικολάου θέλει 4 κλεψίματα για να φτάσει τα 100.