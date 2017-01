Η Μπασκόνια που υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (24/1, 22:30) θα συνεχίσει την πορεία της χωρίς τον Τόρνικε Σενγκέλια. Ο ψηλός των Βάσκων ταλαιπωρείται από θλάση στη γάμπα κι αναμένεται να λείψει από τα παρκέ για περίπου τέσσερις βδομάδες ακόμα εκτός.

MEDICAL UPDATE | @TokoShengelia23 out of action approximately for the next four weeks due to a calf bone injury @ImqEuskadi #GoazenBaskonia pic.twitter.com/OZHwWE1pjr

— Saski Baskonia (@Baskonia) January 23, 2017