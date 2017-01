Ερικ Μπλέντσο όπως... Στιβ Νας (pic & vid)

Συγκεκριμένα έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Φοίνιξ Σανς που τελείωσε ένα παιχνίδι έχοντας τουλάχιστον 40 πόντους (προσωπικό ρεκόρ καριέρας) και 10 ασίστ !

Ο τελευταίος που το είχε πετύχει ήταν ο Καναδός σούπερ σταρ του ΝΒΑ το 2006!

Eric Bledsoe's career-high is the first 40p/10a game for the @Suns since Steve Nash in '06! That earns him the #SAPStatLineOfTheNight. pic.twitter.com/kprQJfrnSA

— NBA.com/Stats (@nbastats) 23 Ιανουαρίου 2017