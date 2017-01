Το Last Two Minute Report του ΝΒΑ δικαίωσε απόλυτα τον φόργουορντ/σέντερ των Σακραμέντο Κινγκς, αφού γράφτηκε χαρακτηριστικά ότι δεν έγινε κανένα φάουλ...

Δικαιώθηκε ο «Μπούγκι» αλλά τώρα είναι... αργά.

Bulls end up with the win after a questionable foul call on Boogie pic.twitter.com/ceg3gvvdkh

— Bleacher Report (@BleacherReport) 22 Ιανουαρίου 2017