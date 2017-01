Όπως αναφέρει δημοσιογράφος από το Ισράηλ η Μακάμπι Τελ Αβίβ αναμένεται να δώσει δανεικό τον Μάικ Τσίρμπες. Ο Γερμανός σέντερ ενδεχομένως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν.

I hear that Big man Maikb Zirbes is on his way to @fcb_basketball on a loan from @MaccabitlvBC@EuroLeague @EuroCup

— Roey Gladstone (@RoeyGladstone) January 22, 2017