Η βραδιά που ο Κόμπι σταμάτησε στους 81 πόντους! (vids)

Σαν σήμερα, πριν από 11 χρόνια, οι Λέικερς φιλοξενούσαν τους Ράπτορς σε... ακόμα ένα παιχνίδι της regular season και ουδείς μπορούσε να διανοηθεί τι επρόκειτο να ακολουθήσει! Οι 18.997 θεατές που βρέθηκαν εκείνο το βράδυ στο Staples Center έγιναν μάρτυρες μιας ασύλληπτης εμφάνισης. Για την ακρίβεια, είδαν live την πιο πληθωρική επιθετική βραδιά από την ιστορική 100άρα του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν!

Ο Κόμπι Μπράιαντ ξεκίνησε βασικός μαζί με τους Σμους Πάρκερ, Λαμάρ Όντομ, Κουόμε Μπράουν και Κρις Μιμ ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα, για την ακρίβεια στις 20 Δεκεμβρίου 2005, είχε ρίξει την... προειδοποιητική βολή σκοράροντας 62 πόντους σε 33 λεπτά στη νίκη επί των Μάβερικς με 112-90! Τι έκανε, λοιπόν, απέναντι στο Τορόντο; Σκόραρε 14 πόντους στην πρώτη περίοδο κι άλλους 12 στη δεύτερη. Οι Ράπτορς πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 63-49 κι εν συνεχεία ο ηγέτης των Καλιφορνέζων το πήρε πάνω του! Πέτυχε 27 πόντους στην τρίτη περίοδο, φτάνοντας αισίως τους 53 όμως το σόου δεν είχε ολοκληρωθεί! Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο πέτυχε άλλους 28 οδηγώντας τους Λέικερς στη νίκη με 122-104.

Μάλιστα πέτυχε τους τελευταίους 22 πόντους για τους «Λιμνανθρώπους», σταματώντας στους 81 πριν τον αποσύρει ο Φιλ Τζάκσον λίγο πριν από το φινάλε υπό τις ιαχές «MVP-MVP»! Οι 81 πόντοι του 27χρονου τότε Κόμπι προέκυψαν από 21/33 δίποντα, 7/13 τρίποντα και 18/20 βολές, ενώ είχε επίσης 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο, αλλά και 3 λάθη. Ήταν μια εξωπραγματική επίδοση με την οποία απείλησε το απόλυτο ρεκόρ των 100 πόντων του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, που είχε πετύχει ως παίκτης της Φιλαντέλφια εναντίον των Νιου Γιορκ Νικς στις 2 Μαρτίου του 1962 (σ.σ. 36/63 σουτ, 28/32 βολές σε 48').

«Ούτε στα όνειρά μου δεν περίμενα να πετύχω κάτι τέτοιο. Απλώς έγινε. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Δεν το είχα βάλει ως στόχο, απλώς ήθελα τη νίκη, ήμουν αποφασισμένος γι’ αυτήν και τελικά συνέβη κάτι ξεχωριστό. Αν έλεγα ότι συνειδητοποίησα τί έκανα θα ήμουν ψεύτης! Το να δώσω ένα τέτοιο θέαμα στους φίλους των Λέικερς είναι κάτι ξεχωριστό για 'μένα. Μεγάλωσα μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους και τώρα με βλέπουν να γίνομαι ένας ώριμος άντρας» παραδέχτηκε ο Κόμπι για τη μεγάλη βραδιά. Οκτώ χρόνια αργότερα, σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο του ESPN Κρις Πάλμερ, αποκάλυψε πως: «Μέχρι σήμερα δεν το έχω δει ποτέ το παιχνίδι. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να το κάνω. Τι θα μάθω άλλωστε από αυτό; Δε βλέπω τέτοια παιχνίδια. Αν παρακολουθήσω κάτι, συνήθως πρόκειται για τον προσεχή μου αντίπαλο».

Check out Kobe Bryant's walk-off interview following his 81-point game. #KB20https://t.co/6goBvyp2vp

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 22 Ιανουαρίου 2016