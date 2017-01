Η «Λόκο» γλίτωσε το στραβοπάτημα κόντρα στην Ενισέι κι έτσι έφτασε στην 11η νίκη της σε 13 αγώνες, ακολουθώντας την πρωτοπόρο ΤΣΣΚΑ. Για τους φιλοξενούμενους, ο Κέβιν Τζόουνς είχε 26 πόντους ενώ ο Ίαν Βουγιούκας πρόσθεσε 14 πόντους με 2/3 βολές, 6/11 δίποντα και 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη στα 27:10 που έμεινε στο παρκέ.

Κατάταξη: ΤΣΣΚΑ 12-1, Λοκομοτίβ Κουμπάν 11-2, Ούνικς Καζάν 10-3, Ζενίτ 10-3, Χίμκι 9-3, VEF Ρίγα 7-5, Αστάνα 6-7, Ενισέι 5-9, Άβτοντορ 4-8, Νίζνι 3-9, Τσμόκι 3-9, Κάλεβ 2-10, Πάρμα 0-13.

Matt Janning @mjanning23 wins the game for @lokobasket against Enisey in Krasnoyarsk. Insanity. pic.twitter.com/pPXlwU2b6I

— Alexander Chernykh (@chernykh) January 22, 2017