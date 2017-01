Φοβερή φάση και... buzzer beater με την 4η φορά! (vid)

Τα «Πιστόνια» είχαν τέσσερις ευκαιρίες προκειμένου να εξασφαλίσουν τη νίκη, με τους Ουίζαρντς να χάνουν δύο κρίσιμα επιθετικά ριμπάουντ.

Αρχικά αστόχησε σε τζαμπ σουτ ο Ρέτζι Έβανς. Ο Αντρέ Ντράμοντ πήρε το ριμπάουντ και ο Τομπάιας Χάρις επιχείρησε σουτ από τη γωνία. «Τρώει» τάπα, παίρνει πάλι τη μπάλα, αστοχεί και ο Μάρκους Μόρις ως από... μηχανής Θεός έσπρωξε τη μπάλα στο καλάθι της Ουάσινγκτον.

Δείτε τι έγινε!

Third time was the charm for the Pistons! pic.twitter.com/N8L256h0MS

— Bleacher Report (@BleacherReport) 22 Ιανουαρίου 2017