Ειρωνεύτηκε τους διαιτητές ο έξαλλος Κάζινς για το ανύπαρκτο σφύριγμα! (pic & vids)

Ο Boogie έκανε τα πάντα στο Σικάγο με 42 πόντους και 14 ριμπάουντ, αλλά στο τέλος οι διαιτητές του επιφύλασσαν μια... δυσάρεστη έκπληξη!

Στα 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Ντουέιν Ουέιντ βγήκε μόνος του στον αιφνιδιασμό αλλά κατάφερε να... αστοχήσει στο κάρφωμα. Ο Κάζινς μπορεί να τον ακολουθούσε από πίσω αλλά σε καμία περίπτωση δεν τον ακούμπησε!

Παρόλα αυτά οι διαιτητές του σφύριξαν φάουλ, γεγονός που έκανε έξω φρενών τον -έτσι και αλλιώς- ιδιόρρυθμο φόργουορντ/σέντερ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το τέλος κλώτσαγε ό,τι έβρισκε μπροστά του, ενώ στις δηλώσεις δεν παρέλειψε να... χειροκροτήσει ειρωνικά τους διαιτητές.

Η φάση που έβαλε φωτιά...

Bulls end up with the win after a questionable foul call on Boogie pic.twitter.com/ceg3gvvdkh — Bleacher Report (@BleacherReport) 22 Ιανουαρίου 2017

...τα νεύρα του Κάζινς

Boogie was not happy about that call. pic.twitter.com/9jagzuwAxw — Sean Highkin (@highkin) 22 Ιανουαρίου 2017

...και το ειρωνικό χειροκρότημα