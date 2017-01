Θετικός ο Μήτογλου, νίκη για το Ουέικ Φόρεστ (vid)

Βέβαια ήταν λίγο... άστοχος, αφού σε 26 λεπτά συμμετοχής πέτυχε 10 πόντους, έχοντας 2/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Αυτή ήταν η δεύτερη σερί νίκη του Ουέικ Φόρεστ, το οποίο ωστόσο παραμένει χαμηλά στην Atlantic Coast έχοντας 12-7 στο σύνολο και 3-4 με τις ομάδες της περιφέρειας.

A lot of big plays down the stretch for the Deacs today in Raleigh, but this corner three from the Greek Deac was huge! pic.twitter.com/6UYGuNGsoZ

— Wake Basketball (@TieDyeNation) 22 Ιανουαρίου 2017