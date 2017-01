Με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κυριάρχησε στις 4 από τις 5 βασικές κατηγορίες.

Ήταν ο κορυφαίος για τους Μπακς κόντρα στους Χιτ, αν κι η ομάδα του ηττήθηκε.

Δείτε τις καλύτερές του στιγμές από την αναμέτρηση:

Giannis Antetokounmpo​'s best plays as he finished with 24 points, 10 rebounds, 3 assists and 2 steals against the Heat​ #OwnTheFuture pic.twitter.com/YpXDJOsVuZ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 22, 2017