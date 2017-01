Μπορεί η ομάδα της Ιντιάνα να έβαλε δύσκολα σε αυτή του Λος Άντζελες, όμως, οι Λέικερς επικράτησαν στο τέλος με 108-96.

Κορυφαίος ο Ουίλιαμς με 27 πόντους κι ακολούθησε ο Ρανλτ με 16. Ίνγκραμ και Γιανγκ πρόσθεσαν από 15 έκαστος, με τον πρώτο να παίρνει και 11 ριμπάουντ.

Από τους ηττημένους, ο Πολ Τζορτζ σταμάτησε στους 21 πόντους και ο Τζέφερσον στους 20.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-24, 51-53, 86-75, 108-96.

HIGHLIGHTS: Lou Williams dropped 27 points and Jordan Clarkson pitched in 5 steals as the Lakers drop the Pacers 108-96 #LakersWin pic.twitter.com/xrGVsuKlDo

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 21 Ιανουαρίου 2017