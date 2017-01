Μια άσχημη ημέρα είχε η ομάδα του Σικάγο αφού ηττήθηκε με 102-93 στην έδρα των Χοκς.

Η ομάδα της Ατλάντα ήταν καταιγιστική και είχε πάρει μεγάλο προβάδισμα, αφού το ημίχρονο βρήκε τις ομάδες στο 65-36, όμως, έπειτα μείωσε τους ρυθμούς και τελικά επικράτησε με μόλις 8 πόντους διαφορά.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Σρέντερ με 25 πόντους 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Ακολούθησε ο Μίλσαπ με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από τους ηττημένους, ο Μπάτλερ σταμάτησε στους 19 πόντους, ο Γκραντ στους 12 και οι Λόπεζ, Πορτίς και Ζίπσερ στους 10.

Τα δωδεκάλεπτα: 35-13, 65-36, 87-57, 102-93.

