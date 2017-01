Σε απίστευτη η μέρα βρέθηκαν οι Χόρνετς, που διέλυσαν τους Ράπτορς με 113-78, μετατρέποντας το ντέρμπι σε... υγιεινό περίπατο.

Ο Ουόκερ ήταν... καυτός και με 32 πόντους ηγήθηκε των Χόρνετς, έχοντας βοήθειες, όμως, από τους περισσότερους συμπαίκτες του.

Αντίθετα, οι Καναδοί παρά την θετική παρουσία των Λόουρι και ΝτεΡόζαν, με 24 και 23 πόντους αντίστοιχα, δε κατάφεραν να σταθούν αντάξιοι των προσδοκιών.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-18, 55-48, 88-63, 113-78.

POSTGAME BUZZ: Everything you need to know about tonight's 113-78 victory over the Raptors #BuzzCity pic.twitter.com/v8SH5PH2ZX

— Charlotte Hornets (@hornets) 21 Ιανουαρίου 2017