Ο Ντουράντ θέλει να παραμείνει στο Γκόλντεν Στέιτ (pic)

«Μου αρέσει εδώ. Μου αρέσει οτιδήποτε προχωράει καλά. Γνωρίζω καλά τι λέει το συμβόλαιό μου ωστόσο δεν θα σχεδίαζα να έρθω μόνο για έναν χρόνο. Τώρα βρίσκομαι εδώ και είναι το μόνο στο οποίο είμαι συγκεντρωμένος» δήλωσε ο Κέβιν Ντουράντ στην Usa Today και συνέχισε:

«Ξέρω ότι είναι κλισέ και το ακούτε συνέχεια, αλλά στα αλήθεια δεν σκέφτομαι από τώρα τι θα γίνει το καλοκαίρι...»

Από τη πλευρά του, ο ιδιοκτήτης των Ουόριορς, Τζόι Λάκομπ, είπε: «Είμαι θετικός ότι θα υπογράψουν την ανανέωση, τόσο ο Ντουράντ όσο και ο Κάρι. Βέβαια είναι και οι δύο free agents. Έχουν το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν. Αν και εφόσον αποφασίσουν να μην υπογράψουν για τους δικούς τους λόγους, τότε θα αναλάβω την πλήρη ευθύνη. Ομως δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο...»

Kevin Durant, who is expected to re-sign this summer, talks with @USATODAY about his Warriors future too https://t.co/aeiYagfMNT pic.twitter.com/4aS63bL7xn

— Sam Amick (@sam_amick) 19 Ιανουαρίου 2017