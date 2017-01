Και ο Ολυμπιακός συνεχάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την επιλογή του για το All Star και επέλεξε να το κάνει με τον Γιάννη να φοράει τα «ερυθρόλευκα».

Congratulations to @Giannis_An34 who was selected as All-Star Starter for the first time! #NBAAllStarGame #greece #proud @Bucks @NBA pic.twitter.com/OkTm8VRUkt

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 20 Ιανουαρίου 2017