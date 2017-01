Φοβερό βίντεο των Μπακς! Αντετοκούνμπο μαζί με... Τζαμπάρ, Ρόμπερτσον! (vid)

Όπως διαβάσατε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε στο κλειστό κλαμπ των παικτών των Μιλγουόκι Μπακς που θα πάρουν μέρος σε All Star Game, βάζοντας το όνομά του δίπλα από αυτά των θρύλων του ΝΒΑ!

Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Οσκαρ Ρόμπερτσον, Ρέι Άλεν, Βιν Μπέικερ, Σίντνεϊ Μόνκριφ και πολλοί άλλοι...

Δείτε το εκπληκτικό βίντεο των Μπακς!

Congratulations on being selected the first Bucks All-Star since 2004 @Giannis_An34!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/laTOhse665

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 20 Ιανουαρίου 2017