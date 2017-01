Τα πιο... γλυκά συγχαρητήρια για τον «Giannis»! (pic)

Οι ευχές και τα συγχαρητήρια που δέχεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πολλά και από όλες τις πλευρές.

Συμπαίκτες, δημοσιογράφοι, απλός κόσμος όλοι σπεύδουν να συγχαρούν τον Γιάννη για αυτό το τεράστιο κατόρθωμα.

Αν μπεις στο προφίλ του όμως οι ευχές που κοσμούν την σελίδα του δεν είναι άλλες από εκείνες της αγαπημένης του.

Η νεαρή, Μαράια, ανέβασε μια χαμογελαστή φωτογραφία των δυο τους με το πιο γλυκό σχόλιο.

«Σε αγαπώ All Star!Συγχαρητήρια που είσαι απίστευτος και σε ευχαριστώ που κρατάς αυτό το χαμόγελο στο πρόσωπο μου μωρό μου»!

I love you All Star! Congratulations on being amazing and thank you so much for keeping that smile on my face babbbeee! pic.twitter.com/FbhSxvOe2S

— Mariah Danae (@mariahdanae15) 20 Ιανουαρίου 2017