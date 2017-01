Η αποθέωση του Γιάννη από τους συμπαίκτες του! (pics)

Ο Αντετοκούνμπο για ακόμα μια φορά έκανε όλο τον κόσμο που τον στήριξε υπερήφανο και θα βρίσκεται βασικός στο All – Star Game. Τα αποτελέσματα έγιναν και επίσημα γνωστά και άπαντες... έτρεξαν να τον αποθεώσουν.

Οι συμπαίκτες του, και όχι μόνο, είδαν τον ηγέτη τους να λαμβάνει αυτή την τεράστια τιμή και τα σχόλια τους δείχνουν τον δρόμο.

@Giannis_An34 congrats on your first @NBAAllStar wont be your last #OwnTheFuture — Jason Terry (@jasonterry31) 20 Ιανουαρίου 2017