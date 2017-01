Ο Πατσούλια... ξάπλωσε τον Ουέστμπρουκ και μετά τον κοιτούσε! (vid)

Οι Ουόριος νίκησαν τους Θάντερ και ο Ουέστμπρουκ ήταν πρωταγωνιστής για την ομάδα του σε όλους τους τομείς.

Ο Ζάζα Πατσούλια πήρε αντιαθλητικό και δίκαια, αφού ξάπλωσε στον παρκέ τον «άσο» των Θάντερ με ένα πολύ σκληρό φάουλ.

Ο σέντερ των Ουόριορς στάθηκε προκλητικά από πάνω του και τον κοιτούσε πριν αποχωρήσει.

Η ιστορία μεταξύ των δύο είχε αρχίσει μια φάση πριν όταν ο Ουέστμπρουκ φάνηκε να βγάζει τον αγκώνα του πάνω στον Πατσούλια σε ένα ντράιβ που επιχείρησε.

Zaza lays out Westbrook and stands over him pic.twitter.com/oCFEn1peJq

— gifdsports (@gifdsports) 19 Ιανουαρίου 2017