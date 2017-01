Το τρελό... ζέσταμα του Κάρι και σε 360 μοίρες (vids)

Ο Στεφ Κάρι έβαλε το.... κλασικό τρίποντο από τη φυσούνα, πριν την αναμέτρηση με τους Θάντερ, δείχνοντας τις διαθέσεις του.

Στην πορεία... ζέστανε τα χεράκια του, κάνοντας κόλπα με την πορτοκαλί μπάλα.

Ο 28χρονος γκαρντ τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Δείτε ακόμα το απίστευτο τρίποντο του ηγέτη των Ουόριορς από την καλή...

...αλλά και από βίντεο 360 μοιρών

Και την προθέρμανσή του

Steph Curry (averaging 24.6ppg 6apg 4.2rpg for the @warriors) warms up the handles. #DubNation pic.twitter.com/AvrH6Qw6Fg

— NBA (@NBA) January 19, 2017