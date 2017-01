Το νέο σόου του Greek Freak (vid)

Το ξέρουμε πως πολλοί θα πείτε πως υπερβάλουμε μιλώντας για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά πιστέψτε μας, αυτά που κάνει ο μικρός στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ δεν υπάρχουν, αν σκεφτεί κανείς πως μιλάμε ακόμα για ένα παιδί. Ο σταρ των Μπακς, ήταν πραγματικά απολαυστικός και κόντρα στους Ρόκετς του μεγάλου Τζέιμς Χάρντεν και μπορεί ο... μούσιας να τον νίκησε οδηγώντας την ομάδα του σε νίκη με 111-92, αλλά ο Greek Freak έδωσε ρεσιτάλ.

Συγκεκριμένα σταμάτησε τους 32 πόντους με 13-20 δίποντα, 1-4 τρίποντα και 5-6 βολές, κατέβασε 11 ριμπάουντ, έδωσε 6 ασίστ, έκανε 3 τάπες και είχε και 1 κλέψιμο. Μιλάμε για μια γεμάτη βραδιά, ενώ εκτός από τους αριθμούς μας προσέφερε για ακόμα μία φορά πλούσιο θέαμα, κάνοντας τους πάντες να τον χειροκροτήσουν. Ο μικρός είναι δεδομένο πως θα κάνει τεράστια καριέρα και αυτό το καταλαβαίνει ακόμα και ο πιο άσχετος με το μπάσκετ. Δείτε τα σημερινά του... μαγικά περιμένοντας το επόμενο παιχνίδι του που και πάλι θα μας κάνει να ξενυχτήσουμε για να τον απολαύσουμε.

Tonight's best plays from The Greek Freak as he finished with 32 points, 11 rebounds, 6 assists, 3 blocks and a steal!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/dGbAPnQeEp

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 19, 2017