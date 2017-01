Άρχισε τα δικά του Γιάνναρος (vids)

Ο άνθρωπος έχει κάνει όλον τον μπασκετικό πλανήτη να ασχολείται μαζί του και απόλυτα δικαιολογημένα. Φυσικά μιλάμε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που και σήμερα κόντρα στους Ρόκετς στο Χιούστον έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, με το μενού του να έχει από όλα. Καρφώματα, τάπες, κλεψίματα, τα πάντα όλα. Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει ούτε στο ημίχρονο της αναμέτρησης...

Giannis cleans up with a dunk!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/VLmIBUh7vp

Delly to Giannis down the baseline for the SLAM!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/szySXrBtQD

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 19, 2017