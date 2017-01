Μπένετ: «Ο Αντετοκούνμπο είναι φαινόμενο»! (pic & vids)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η απογοήτευση είναι ένα είδος χρεοκοπίας. Χρεοκοπίας επειδή, ακριβώς, ξοδεύουμε πολλά σε ελπίδες και προσδοκίες. Στην περίπτωση του Άντονι Μπένετ, οι Καβαλίερς επένδυσαν σε ό,τι εξελίχθηκε τα επόμενα χρόνια ως η μεγαλύτερη απογοήτευση σε παίκτη που έγινε Νο.1 draft pick! «With the first pick in the 2013 NBA Draft, the Cleveland Cavaliers select Antony Bennett from Toronto, Canada and University of Nevada, Las Vegas» ξεστόμισε ο Ντέιβιντ Στερν στην τελευταία διαδικασία που συμμετείχε ως κομισάριος της Λίγκας πριν αποχωρήσει δίνοντας τη θέση του στον Άνταμ Σίλβερ ενώ η κάμερα έπιασε την… ιδιαίτερη κι αμήχανη αντίδραση του Νέρλενς Νοέλ.

Στη σχετική δημοσκόπηση του ESPN στο Οχάιο, μόλις το 17% πίστεψε ότι ο Μπένετ θα γίνει σταρ του ΝΒΑ! Το 68% τον κατέτασσε ανάμεσα στο «θα συμβάλλει» και στο «πολύ καλός παίκτης» ενώ το 9% τον χαρακτήρισε ως «star material». Επειδή δεν είστε υποχρεωμένοι να θυμάστε, να σας πούμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε pick στο Νο.15 εκείνης της χρονιάς! Έπειτα, λοιπόν, από 151 αγώνες, 4.4 πόντους, 3.1 ριμπάουντ ανά 12.6 λεπτά συμμετοχής κι αφού αγωνίστηκε στους Καβαλίερς, τους Τίμπεργουλβς, τους Ράπτορς και τους Νετς, ο Καναδός φόργουορντ ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τη Φενέρ κόντρα στον Παναθηναϊκό (19/1, 19:30).

Το gazzetta.gr βρέθηκε στην τελευταία προπόνηση της Φενέρμπαχτσε στην Ulker Sports Arena πριν από τον αγώνα με τους «πράσινους» και συνομίλησε με τον Άντονι Μπένετ για τα νέα δεδομένα, το ευρωπαϊκό μπάσκετ, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Greek Freak που «αποτελεί τεράστια υπόθεση για το ΝΒΑ και τους Μπακς»!

Πως βιώνεις, λοιπόν, αυτές τις πρώτες ημέρες στην Κωνσταντινούπολη και τη Φενέρ; Η μετάβαση στην Ευρώπη ήταν ένα… πολιτισμικό σοκ ή μια πραγματικότητα που πλέον έχεις συνηθίσει;

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος! Ο κόσμος με σταματάει στον δρόμο για να βγάλουμε φωτογραφίες και να υπογράψω αυτόγραφα! Η Κωνσταντινούπολη είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Όμορφη και επιβλητική. Είναι, επίσης, το καταφύγιό μου και η Φενέρμπαχτσε είναι πλέον η ομάδα μου έπειτα από μια άσχημη περίοδο. Έγιναν πολλά όμως είμαι έτοιμος να αφήσω την καρδιά μου εδώ και να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω τη Φενέρ»!

Κατά την άφιξή σου, εξήγησες ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα σε κάνει καλύτερο παίκτη. Πως είναι η συνεργασία σου μαζί του;

«Ο κόουτς είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, σε πιέζει, σου δίνει κίνητρο και σε υποχρεώνει να παίζεις στο κόκκινο! Είναι, ίσως, ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη στιγμή (γέλια). Θα πιέσω τα όριά μου και πιστεύω ότι θα με βοηθήσει να φτάσω εκεί που θέλω».

Σε προσωπικό επίπεδο, πως βλέπεις την παρουσία σου στη Φενέρμπαχτσε; Ως την ευκαιρία να επιστρέψεις στο ΝΒΑ ή να αποδείξεις ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει;

«Κατ' αρχάς, έχω έλθει σε επαφή με το παιχνίδι εκτός ΗΠΑ, αφού έπαιξα με τον Καναδά το καλοκαίρι, στο Προολυμπιακό τουρνουά. Είναι παιχνίδι που στηρίζεται στη δύναμη και την τακτική. Τώρα σε ό,τι αφορά τη Φενέρ, θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα ώστε να με βοηθήσει κι εκείνη! Μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική κατάσταση όμως θα παίξω με καρδιά και θα κάνω τα πάντα για να πετύχουμε».



Τι γνώριζες για το ευρωπαϊκό μπάσκετ πριν συμφωνήσεις με τη Φενέρμπαχτσε;

«Για να είμαι ειλικρινής, πολύ λίγα πράγματα. Ήξερα, βέβαια, κάποιες ομάδες, όχι όμως ιδιαίτερες λεπτομέρειες, όπως παίκτες ή προπονητές».

Έχεις ενημερωθεί για τον πρώτο σου αντίπαλο, τον Παναθηναϊκό;

«Μου είπαν ότι έχουμε μπροστά μας ένα κρίσιμο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα top επιπέδου. Ξέρω, επίσης, ότι το γήπεδό μας θα είναι γεμάτο και μπορώ να σου πω ότι είμαι πραγματικά ανυπόμονος για να το ζήσω! Έχω πολύ μεγάλη όρεξη και περιμένω να ζήσω αυτή την κατάσταση».

Κλείνοντας, θα θέλαμε την γνώμη σου για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Γίνατε pick στο ίδιο Draft και πλέον ο Γιάννης ετοιμάζεται να γίνει All Star!

«Είναι αλήθεια, ο τύπος είναι φαινόμενο! Τα πάει πολύ καλά με τους Μπακς, είναι πρώτος στους πόντους, τα ριμπάουντ, τις ασίστ και τα κλεψίματα για την ομάδα του. Κάνει τα πάντα και τα κάνει καλά! Είναι τεράστια υπόθεση για τους Μπακς και το ΝΒΑ».