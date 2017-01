Η φρενίτιδα για τον Ομπράντοβιτς θα φέρει την EuroLeague; (pics)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η φρενίτιδα για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε το 2013, όταν ο Σέρβος πρώην κόουτς του Παναθηναϊκού επέστρεψε δριμύτερος στους πάγκους έπειτα από έναν χρόνο προκειμένου να αναλάβει το ιδιαίτερα φιλόδοξο πρότζεκτ της Φενέρμπαχτσε. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Τούρκοι δημιούργησαν στο Twitter το hashtag #adayimizobradovic το οποίο αποδίδεται σε ελεύθερη απόδοση ως «Ομπράντοβιτς για πρόεδρος»! «Το λέω από την πρώτη ημέρα που βρίσκομαι εδώ ότι οι φωνές των φιλάθλων της Φενέρ θα είναι σημαντικές στην πορεία μας. Έχουμε πλέον, την τέλεια χημεία» τόνιζε με νόημα ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία της EuroLeague, ο οποίος είναι δίχως αμφιβολία ο απόλυτος σταρ της ομάδας!

Μια επίσκεψη στην μπουτίκ της Φενέρμπαχτσε στην Ulker Sports Arena επιβεβαιώνει του λόγου του αληθές. Ο Ζέλικο είναι… παντού! Στους τοίχους, σε μπλουζάκια, σε banners και σε μινιατούρες!



Από τις 2 Ιουλίου 2013, όταν η ομάδα της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, δεν υπάρχει μάλλον κάποιος που να ασχολείται με το ευρωπαϊκό μπάσκετ και να μην πιστεύει ότι η Φενέρμπαχτσε γίνεται, αυτόματα, κάθε χρόνο φαβορί για τον τίτλο! Έστω κι αν στην πρώτη του σεζόν στην Πόλη, η ομάδα αποκλείστηκε στο Top-16. Το 2015 η Φενέρ έγινε η πρώτη τουρκική ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια, όταν η Εφές κατέλαβε την τρίτη θέση στον θεσμό της SuproLeague, στο Palai de Bercy. To συγκεκριμένο επίτευγμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν βάλετε στην εξίσωση το γεγονός ότι η πρόκριση στο Final Four της Μαδρίτης ήλθε έχοντας μόλις δυο παίκτες με εμπειρία από αυτή τη φάση! Τον Νίκο Ζήση και τον Γιάν Βέσελι. Πέρσι η Φενέρ έκανε το βήμα παραπάνω κι έφτασε ως το τέλος της διαδρομής όμως δεν κατάφερε να τελειώσει τη δουλειά κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αν και επέστρεψε από το -20 του ημιχρόνου (σ.σ. 50-30) στην Mercedes-Benz Arena του Βερολίνου.



Φέτος; Ο Ζοτς φλερτάρει με την υπέρτατη πρόκληση: Να κατακτήσει, δηλαδή, το ένατο Κύπελλο Πρωταθλητριών / EuroLeague της τεράστιας καριέρας του με πέμπτη διαφορετική ομάδα, την ώρα όμως που η Φενέρ φιγουράρει μόλις στην 6η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 10-7, ισοβαθμώντας με τον Παναθηναϊκό κι έχοντας τέσσερις ήττες στους τελευταίους τέσσερις αγώνες της στη regular season. Στο μεσοδιάστημα, ο Σέρβος τεχνικός γνώρισε την πιο βαριά ευρωπαϊκή ήττα του στη Fernando Buesa Arena. Εκείνο το -34 (86-52) από την Μπασκόνια θα ακολουθεί τον Ζέλικο εις το διηνεκές. Τι άλλο έκανε; Έβαλε την υπογραφή του σε νέο, ηγεμονικό συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε που θα τον κρατήσει στην Ulker Sports Arena ως το 2020. «Είναι πολύ σημαντικό όταν γνωρίζεις ότι έχεις πίσω σου την εμπιστοσύνη όλων των ανθρώπων, της διοίκησης και του κόσμου. Είμαι πολύ υπερήφανος έπειτα από τρία χρόνια εδώ». Μέχρι να ολοκληρώσει τον μεγάλο στόχο της Φενέρ, μπορεί να αισθάνεται ο απόλυτος άρχοντας στην Κωνσταντινούπολη!