Κανείς δεν ταπεινώνει τον «Βασιλιά»! (vid)

Υπήρχε περίπτωση οι οπαδοί τον Ουόριορς να κοροϊδέψουν τον ΛεΜπρον Τζέιμς και ο «Βασιλιάς» να το αφήσει να περάσει έτσι;

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, λοιπόν, των «πολεμιστών» με τους Καβαλίερς, στην «Oracle Arena», οι φίλοι της ομάδας του Γκόλντεν Στέιτ έκαναν χοντρό... κάζο στον «King James».

Ωστόσο, ο 32χρονος φόργουορντ των «ιπποτών» δεν πτοήθηκε και φρόντισε να τους υπενθυμίσει την αξία του, δείχνοντας με τα δάχτυλά του πόσα... δαχτυλίδια έχει κατακτήσει!

Δείτε την αντίδραση του ΛεΜπρόν

LeBron reminds a fan how many rings he has. https://t.co/tKgeF0SedH

— SportsCenter (@SportsCenter) 17 Ιανουαρίου 2017