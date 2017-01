Οπαδός ξόδεψε 52,000 δολάρια για να δει το Καβς – Ουόριορς! (pic)

Το χθεσινό βράδυ είχε μια μεγάλη μονομαχία στα παρκέ του ΝΒΑ. Για δεύτερη φορά στην σεζόν οι Καβαλίερς συναντήθηκαν με τους Ουόριορς σε ένα ζευγάρι που είχε άρωμα τελικού.

Είναι σίγουρα σημαντικό παιχνίδι αλλά υπήρξε οπαδός που χάλασε 52,088 δολάρια για 4 θέσεις στην άκρη του παρκέ του Oracle Arena. Ναι μεν ήθελε να νοιώθει την ενέργεια του Κάρι και του Λεμπρόν αλλά ο τύπος το τερμάτισε.

Ακόμα και για τους Αμερικάνος μοιάζει αρκετά υπερβολικό το ποσό...

$52,088: Price paid by fan for four courtside seats on StubHub for tomorrow night's Warriors-Cavs game in Oakland.

— Darren Rovell (@darrenrovell) 15 Ιανουαρίου 2017