Καρμέλο: «Αν δεν με θέλουν στους Νικς, τότε να το συζητήσουμε»

Ο έμπειρος φόργουορντ είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Νικς το καλοκαίρι του 2014 για πέντε χρόνια, αλλά δεν είχε μπει ο όρος του trade.

Παρόλα αυτά, τα πάντα θα πρέπει να θεωρούνται ανοικτά, πόσω μάλλον μετά τη σπέκουλα που έχει πέσει τώρα τελευταία όσον αφορά την παρουσία του στην ομάδα. Οι γκρίνιες έχουν κάνει την εμφάνισή τους και το όνομά του έχει μπει στο «κάδρο» της πιθανής... παραχώρησης!

Φυσικά το γεγονός αυτό δεν άφησε τον Καρμέλο... ασυγκίνητο, ο οποίος πήρε θέση και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν νομίζουν ότι έχουν τελειώσει οι μέρες μου στη Νέα Υόρκη, τότε πρέπει να κάτσουμε κάτω και να κάνουμε μια κουβέντα. Εγώ προσωπικά δεν έχω σκεφτεί ούτε μία στιγμή το ενδεχόμενο να αποχωρήσω. Απλά ενημερώνομαι για ό,τι ακούγεται. Παρόλα αυτά μένω συγκεντρωμένος για να κάνω τη δουλειά μου».

The Big Apple took a bite out of Carmelo. pic.twitter.com/HHXA02jpNY

— Bleacher Report (@BleacherReport) 16 Ιανουαρίου 2017