Οι Indiana μπορεί να επικράτησαν με +19 των Rutgers Scarlet Knights, ωστόσο ο τεχνικός τους Τοm Crean μπήκε έξαλλος στο παρκέ για να κατσαδιάσει τους παίκτες του!

Ο λόγος; Επιχείρησαν alley-oop στη λήξη. Η αντίδρασή του απίστευτη...

ICYMI: Tom Crean was not happy about Devonte Green attempting a last-second alley-oop, and he let the freshman know. https://t.co/wstCB0gOL8

— Indiana On BTN (@IndianaOnBTN) January 15, 2017