Ο Αυστραλός αγωνίζεται στην Αδριατική Λίγκα με τη φανέλα της FMP Ζελέζνικ και εκτός από καλή σεζόν προσφέρει κι εντυπωσιακό θέαμα.

Στην αναμέτρηση με τη Μόρναρ ο Τζόνα Μπόλντεν κάρφωσε εντυπωσιακά στο πρόσωπο του αντιπάλου του πηδώντας... ψηλά.

VIDEO: The dunk. The stare. @Jonahbolden43 wins this round against @Tay_UC2 #ABALiga #FMPMOR pic.twitter.com/mArJbaMUmY

— ABA Liga (@ABA_League) 15 Ιανουαρίου 2017