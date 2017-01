Χάκαραν τον Φρεντέτ, που «σταματάει το μπάσκετ γιατί είναι gay» (pics)

Ο Αμερικανός γκαρντ με καριέρα στο ΝΒΑ και πλέον στην Κίνα ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο twitter πως είναι ομοφυλόφιλος και σταματά το μπάσκετ, ωστόσο αποδείχτηκε πως έπεσε θύμα χάκερ.

Συγκεκριμένα ο Τζίμερ Φρεντέτ ανέφερε σε διαδοχικά tweet, «Συγγνώμη, αλλά σας έχω άσχημα νέα. Σταματάω το μπάσκετ εξαιτίας του αγοριού μου. Είμαι ομοφυλόφιλος. Δε με έχουν χακάρει και σύντομα θα μιλήσω και με βίντεο».

Ο Φρεντέτ έπεσε θύμα χάκερ όπως αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι από τους ακόλουθούς του. Για την ιστορία ο Φρεντέτ είναι παντρεμένος με την πανέμορφη Ουίτνει Ουόνακοτ από το καλοκαίρι του 2012 η οποία μάλιστα αποκατέστησε την αλήθεια με δικό της tweet.

H σύζυγος του Φρεντέτ ανέφερε, «ο Τζίμερ έπεσε θύμα χάκερ και δεν μπορεί να το διορθώσει από την Κίνα όπου βρίσκεται. Προσπαθώ να το φτιάξω εγώ».

Λίγο αργότερα εμφανίστηκε και ο «κανονικός» Φρεντέτ.

YES Jimmers twitter was hacked. I'm trying to fix it because he can't get on it in China lol. Hold please!

— Whitney Fredette (@whitneyfredette) 15 Ιανουαρίου 2017