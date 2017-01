Στο πλευρό του Πέτγουεϊ, ο Τζέιμς (pic)

Ο Αμερικανός δεν διανύει και την καλύτερη του σεζόν με την Καρσίγιακα, αλλά αυτό δε σημαίνει πως έχει χάσει τις αλτικέ του ικανότητες. Οι διοργανωτές του τουρκικού All Star Game δεν τον κάλεσαν να συμμετέχει στον διαγωνισμό καρφωμάτων και ο Μπρεντ Πέτγουεί έγραψε στο twitter, «προφανώς δεν τσεκάρατε το βιογραφικό μου στα καρφώματα ή απλά πρέπει να καρφώνω περισσότερες φορές στα παιχνίδια».

Ο Μάικ Τζέιμς του Παναθηναϊκού τοποθετήθηκε αδυνατώντας να πιστέψει πως οι διοργανωτές δεν έδωσαν μία θέση στον διαγωνισμό στον άλλοτε φόργουορντ του Ολυμπιακού.

@basketsuperligi I guess yall didn't check my resume for the dunk contest or I gotta dunk more in games hmmmm...

— Brent Petway (@The_Pet_Way) 15 Ιανουαρίου 2017