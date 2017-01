Ταξίδι με... λεωφορείο για 350 φίλους των Σίξερς στην Ουάσινγκτον! (pics)

Συγκεκριμένα 350 άνθρωποι ταξίδεψαν τρεις ώρες από τη Φιλαδέλφεια στην Ουάσινγκτον με... λεωφορείο ωστόσο δεν μπόρεσαν να δουν τον Εμπίντ να αγωνίζεται!

Έμεινε εκτός ματς ωστόσο μετά το τέλος θέλησε να επανορθώσει και βγήκε στο παρκέ για να φωτογραφηθεί με όλους του φίλους των Σίξερς που έκαναν το ταξίδι!

«Οι καλύτεροι φίλαθλοι στον κόσμο» έγραψε ο ταλαντούχος σέντερ στο twitter του.

The Best fans in the world... Travelled all the way to DC to support us.. We really appreciate it #TheProcess #BusTheProcess pic.twitter.com/I8DfTnbkMA

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) 15 Ιανουαρίου 2017