Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το γερμανικό All-Star Game! (pics & vids)

Στη Γερμανία και στην «Telekom Dome» άπαντες διασκέδασαν στη γιορτή του μπάσκετ, στο All-Star Game της Bundesliga, που έγινε για το 2017.

Στα του αγωνιστικού, οι Ξένοι επικράτησαν των Γερμανών με 102-99 και MVP αναδείχθηκε ο Φίλιπ Σβέλθεμ της Όλντενμπουργκ.

LIVE: Es RATATATATAt noch immer - 3 Dreier in 51 Sekunden, nur mit Philipp Schwethelm! #ALLSTARDay pic.twitter.com/VfWUR4kU5I

Κορυφαίος των νικητών ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Ρέι Μόργκαν, με 21 πόντους κι ακολούθησαν οι Νάιτ με 16 και Κούλεϊ με 13 (9ρ.).

Από τους ηττημένους, Σβέλθεμ και Κλέμπερ είχαν από 21 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 14-28, 40-61, 75-76, 99-102.

Στον διαγωνισμό τριπόντων την πρωτιά πήρε ο Ράιαν Τόμπσον της Βόννης, που ευστόχησε σε 24, σε λιγότερο από ένα λεπτό!

LIVE: Ladies and Gentleman, ihr Dreier-König: @RyT5 ist der Champ, gekrönt in seinem Wohnzimmer! #ALLSTARDay pic.twitter.com/V8b6i7p3cS

Στον διαγωνισμό καρφωμάτων, νικητής αναδείχθηκε ο Μπράιαν Μπάτλερ, που αγωνίζεται στην 2η κατηγορία της Γερμανίας.

LIVE: Vinsanity is in the building! Brian Butler macht auf Vince Carter und zieht ins Finale ein! #ALLSTARDay pic.twitter.com/MXQbxv6plm

— easyCredit BBL (@easyCreditBBL) 14 Ιανουαρίου 2017