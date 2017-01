«Άκυρο» της Τράμπζονσπορ σε Μπαρτσελόνα για Ράιτ (pic)

Σε άλλη λύση είναι αναγκασμένη να στραφεί η Μπαρτσελόνα, καθώς η Τράμπζονσπορ απάντησε αρνητικά όσον αφορά την πρόταση που είχαν καταθέσει οι «μπλαουγκράνα» για να αποκτήσουν τον Τζούλιαν Ράιτ.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο, Ντέιβιντ Πικ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προσέφερε πάνω από 100.000 δολάρια στην τούρκικη ομάδα, για να κάνει δικό της τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, ωστόσο η Τράμπζονσπορ ξεκαθάρισε πως ο παίκτης δεν πωλείται.

Πλέον, στα υπόψιν της Καταλανικής ομάδας είναι ο Ντι Τζέι Ουάιτ της Τορίνο και ο Αμάτ Εμπαγέ της Μπρίντιζι.

Παίξε νόμιμα στην Vistabet με επιστροφή στοιχήματος, αν ο Καλάθης πετύχει πάνω από 12 πόντους στο Παναθηναϊκός - Εφές.

President of Trabzonspor declined buyout of $100+ thousand to free Julian Wright to Barcelona, source said.

— David Pick (@IAmDPick) January 13, 2017