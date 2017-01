Οι εντυπωσιακοί αριθμοί του Μπουρούση κόντρα στην Εφές! (pic)

Πολλά έχει ακούσει ο Γιάννης Μπουρούσης τον τελευταίο καιρό για τις εμφανίσεις του με την φανέλα του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν σήμερα την Εφές για την 17η αγωνιστική της Euroleague και όλα δείχνουν ότι οι Τούρκοι αποτελούν έναν από τους... αγαπημένους αντιπάλους του διεθνή σέντερ.

Μένει να δούμε αν και σήμερα ο ψηλός του Παναθηναϊκού θα ακολουθήσει την... συνήθεια του και θα βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα.

So @Bourou30 is in a low point, BUT @paobcgr hosts @AnadoluEfesSK.. History shows it's the perfect time for him to shine again @eurohoopsGR pic.twitter.com/LrYrgxUHVn

— Arale Weisberg (@Aralos10) January 13, 2017