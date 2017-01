Οι «κιτρινόμαυρες» βραδιές του Σάκοτα (vid)

Ο αρχηγός της ΑΕΚ... πήρε προσωπικά την αναμέτρηση απέναντι στη Λούντβισμπουργκ κι αφού έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης με απανωτά τρίποντα οδήγησε την ομάδα του στη νίκη-πρόκριση.

Ο Ντούσαν Σάκοτα σταμάτησε στους 27 πόντους με 10/17 σουτ και 5 ριμπάουντ και δύο χρόνια αργότερα κατάφερε να ισοφαρίσει το προσωπικό ρεκόρ πόντων του. Την πρώτη χρονιά της ΑΕΚ στη μεγάλη κατηγορία μετά την επιστροφή της είχε... σκοτώσει τον Απόλλωνα Πάτρας στο κλειστό της Περιβόλας. Τότε, είχε πετύχει επίσης 27 πόντους με 5/7 τρίποντα και 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης που είναι η μεγαλύτερη εμφάνισή του στα «κιτρινόμαυρα».

Μάλιστα, κόντρα στη γερμανική ομάδα ξεπέρασε για 6η φορά με την φανέλα του 20 πόντους και με την εμφάνισή του βρέθηκε στην καλύτερη πεντάδα της βδομάδας παρέα με τους Κράμερ (Όλντενμπουργκ), ΜακΦάντεν (ΠΑΟΚ), Ντούρνεκαμπ (Τενερίφη), Έτζιμ (Βενέτσια).

Plenty of great performances during Gameday 12 but here are the that make the #BasketballCL Team of the Week!

— #BasketballCL (@BasketballCL) January 12, 2017