Ο Ραζνάτοβιτς στέλνει τον Μπένετ στην Τουρκία! (pic)

Η πορεία του Άντονι Μπένετ παρουσιάζει πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια. Ο 23άχρονος φόργουορντ και Νο.1 στο Draft του 2013 από τους Καβαλίερς αγωνίστηκε μόλις σε 19 αγώνες με τους Ράπτορς πέρσι, έχοντας μόλις 1.5 πόντους και 1.2 ριμπάουντ σε 4.4 λεπτά συμμετοχής μ.ό. Ξεκίνησε την εφετινή σεζόν στους Νετς ωστόσο αποδεσμεύτηκε, δίνοντας τη θέση του στον πρώην παίκτη των Μάβερικς, Κουίνσι Έισι.

Όπως όλα δείχνουν, ο Μπένετ θα κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για να παίξει μπάσκετ στην Ευρώπη. Το άφησε να εννοηθεί ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, γράφοντας στο Twitter «Ένα από το πρώην Νο.1 στο Draft προτίμησε τη Χώρα των Βάσκων (σ.σ. Αντρέα Μπαρνιάνι) όμως ένα άλλο προτιμά τον Βόσπορο».

One of the former NBA draft picks no. 1 liked Basque country, but another prefers Bosphorus! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 12 Ιανουαρίου 2017